Пензенцам напомнили о правилах эксплуатации обогревательных приборов

Главное управление МЧС России по Пензенской области напомнило жителям региона о необходимости соблюдения основных правил эксплуатации обогревательных приборов в зимнее время. Соответствующая памятка по предупреждению возникновения пожаров была опубликована на официальном сайте регионального отделения МЧС.

Как стало известно ФАН, небрежное отношение к обогревательным приборам, работающим от электрической сети, каждый год становится причиной возникновения большого количества пожаров в жилых помещениях. В связи с этим, пензенские спасатели рекомендуют соблюдать ряд простых правил: внимательно изучать инструкцию по эксплуатации прибора; систематически проводить проверку исправности электрических элементов обогревателя; не оставлять электрообогреватель включенным на ночь, не использовать его для сушки вещей; не устанавливать обогреватель рядом с занавесками или мебелью; регулярно очищать обогреватель от пыли, так как она может воспламениться.

Напомним, что за 2019 год в Пензенской области было зарегистрировано 3622 возгорания. В огне погибло 95 жителей области (в том числе один ребенок).