В Минприроды представили нового главу ведомства Александра Козлова

Москва, 11 ноября. Вице-премьер Виктория Абрамченко представила коллективу Министерства природных ресурсов и экологии РФ нового главу ведомства Александра Козлова, сообщает ФАН. Накануне его кандидатуру утвердила Государственная дума, а соответствующий указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин.

Александру Козлову предстоит заняться федеральными программами в рамках национального проекта «Экология»: продолжить реформу обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО), программы «Чистая страна» и «Чистый воздух», скоординировать работу всех участников нацпроекта.

Кроме того, при новом главе должна запуститься «цифровизация министерства». Напомним,после гибели гидробионтов на Камчатке предшественник Козлова Дмитрий Кобылкин заявил о начале разработки комплексной программы научного изучения акватории полуострова, подготовки соответствующей экспедиции при участии РАН, Минприроды, Минобрнауки, РГО и команды Кусто. Вместе с ней должна запуститься и система мониторинга, которая поможет контролировать экологическую ситуацию в регионах России.

Учитывая нынешний непростой год с большим количеством техногенных явлений, Козлова также попросили обратить внимание на усиление роли Росприроднадзора в таких ситуациях. Ранее во время выступления в Госдуме депутаты обратили внимание будущего министра на целый список законов, которые находятся в сфере деятельности Минприроды, но до сих пор не дополнены необходимыми подзаконными актами. Вопросы законодательной деятельности Козлов поднял на первом совещании с командой министерства и пообещал, что займется ими в первую очередь.

Новый глава ведомства также попросил коллег не только заниматься национальными проектами, но и уделить внимание заповедникам и вопросам охоты «не по остаточному принципу», а также вовремя готовиться к пожароопасному периоду.

Напомним, ранее Александр Козлов руководил Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.