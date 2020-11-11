Пугачева ответила на клевету после сообщений о конфликте с Бузовой

Москва, 11 ноября. Певица Алла Пугачева после появления в СМИ сообщений о ее конфликте с ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой рассказала, как реагирует на клевету.

Информация о том, что между представительницами шоу-бизнеса якобы возник конфликт, появилась в одном из Instagram-аккаунтов. По словам авторов, Примадонна будто бы потребовала запретить Бузовой принимать участие в новогодних шоу. Заслуженная певица якобы объяснила это тем, что поведение ведущей «Дома-2» на сцене не сочетается с семейным праздником. После появления этой неподтвержденной информации Пугачева опубликовала в Instagram новый пост.

«Когда я читаю клевету в свой адрес, злословие и всякие глупости, я радуюсь подтверждению того, что никто и ничто не может омрачить мне моего радужного настроения», — написала Примадонна.

Певица не уточнила, связана ли ее публикация с сообщениями о конфликте с Бузовой. Однако в комментариях некоторые поклонники Пугачевой предположили, что именно об этом идет речь в ее посте.

«Про Бузову тоже неправда, нет вам никакого дела да нее, я так думаю», — написала одна из фанаток.

Информацию о конфликте Пугачевой и Бузовой уже опровергли представители обеих сторон. Так, менеджер ведущей «Дома-2» Антон Богословский назвал подобные сообщения «бредом».