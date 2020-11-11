В Дагестане изымут 65 участков для строительства дороги в обход Дербента

Власти Дагестана изымут у жителей республики 65 земельных участков общей площадью более 40 тысяч квадратных метров для строительства трех километров автомобильной дороги в обход Дербента. Соответствующее распоряжение от 10 ноября подписал премьер-министр региона Артем Здунов.

«В целях строительства автомобильной дороги «Обход г. Дербента 0 – км 3» изъять для государственных нужд Республики Дагестан земельные участки общей площадью 40345 кв. м», – говорится в тексте документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Изъятие участков будет проводиться в Дербенте, а также в селе Сабнова Дербентского района. В список вошли 23 городских и 42 сельских участка.

Согласно информации, представленной в приложении к правительственному распоряжению, изъятию подлежат, в основном, отдельные части земельных участков.

Больше всего из сельских жителей потеряет сабновинка Написат Курбанова – свыше 2,4 тысячи квадратных метров земли, следует из документа. Более 2,8 тысячи квадратных метров лишится городской округ «город Дербент». Однако наибольший урон понесет СПК «Колхоз им. Г. Казимова» – предприятие может потерять 8,8 тыс. квадратных метров земли, что составляет почти весь земельный фонд кооператива.

В ближайшее время Минимущества Дагестана должно будет утвердить схему расположения всех 65 участков на кадастровом плане территории. Непосредственно юридическими действиями по изъятию участков предписано заняться региональному Минтрансу.

Ранее сообщалось, что длина объездной дороги вокруг Дербента составит около 30 километров. Помимо основного хода трассы планируется строительство развязок, мостовых переходов и других элементов инфраструктуры.