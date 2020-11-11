Жена Гогена Солнцева закатила истерику из-за купленного для нее гроба

Москва, 11 ноября. Шоумен Гоген Солнцев купил для своей пожилой супруги Екатерины Терешкович гроб. Женщина устроила скандал и попыталась запихать мужа в «подарок».

Очередная ссора между супругами возникла из-за пристрастия Терешкович к алкоголю. Обеспокоенный поведением жены Гоген решил припугнуть жену и заказал ей гроб.

«Я сказал ей: «Умирать собралась? Давай», — рассказал Солнцев в эфире YouTube-шоу «Дай сказать».

Действительно, вскоре гроб, купленный Солнцевым, доставили в их квартиру. По словам фрика, Екатерина устроила скандал и набросилась на супруга.

«Катя устроила скандал, накинулась, попробовала меня туда уложить, чтобы сверху закрыть крышкой», — добавил Гоген.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович вместе уже два года. Их отношения прекрасно складывались, пока в их семейную жизнь не ворвалась алкогольная зависимость жены Гогена. Помог любимой жене избавиться от зависимости супруг. Он организовал ей лечение в специальной клинике. Сейчас у четы жизнь начинает налаживаться вновь.