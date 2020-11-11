Представитель Пугачевой назвала слухом бойкот Бузовой на новогодних шоу

Москва, 11 ноября. Представитель певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала сообщение о запрете на участие ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой в новогодних шоу.

Информация о том, что Примадонна выступила против появления Бузовой на «Голубом огоньке» и в других праздничных передачах появилась в Instagram-аккаунте Spletnica.tv. Авторы утверждают, что Пугачева якобы потребовала не пускать Бузову на торжественные шоу, потому что Новый год — это семейный праздник, и сценическое поведение исполнительницы хита «Мало половин» будет выглядеть на таких передачах неуместно.

В окружении Пугачевой уверены, что информация о конфликте Примадонны и ведущей «Дома-2» преувеличена. В комментарии iReactor представитель заслуженной певицы Елена Чупракова назвала данную ситуацию раздутой.

«Зачем это комментировать и писать лишний раз? Написали бы какой-нибудь другой слух», — заявила она.

Информацию о том, что Пугачева выступила против появления Бузовой на новогодних передачах, уже опроверг и менеджер телеведущей Антон Богословский. Он назвал подобные сообщения фейками и «бредом».