Жорин назвал виновных в ссорах между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной

Москва, 11 ноября. Известный российский адвокат Сергей Жорин заявил ФАН, что на актрису Лидию Федосееву-Шукшину определенное влияние оказывают ее родственники, в результате чего портятся отношения с мужем.

Юрист прокомментировал появившиеся сообщения о том, что народная артистка РСФСР подала на развод с музыкантом и продюсером Бари Алибасовым.

«Я видел такую информацию в СМИ, но пока с Бари Каримовичем мы ее не обсуждали, — признался Жорин. — Вот как раз сегодня планировал это сделать, связаться с ним. Не знаю, нужно это подтвердить [или опровергнуть]».

По словам собеседника ФАН, если это не слухи, то он уверен, что следует вести речь о влиянии на участников брачного союза со стороны их родственников.

«Все-таки отношения непосредственно между Лидией Николаевной и Бари Каримовичем достаточно теплые, — заверил Жорин. — Но когда в их жизни начинают участвовать родственники — то с одной, то с другой стороны, — эти отношения портятся».

Адвокат, среди клиентов которого, кроме Алибасова-старшего, есть немало известных россиян, также отреагировал на слова Федосеевой-Шукшиной, что муж якобы давно уже прячется от нее.

«Маловероятно, что он скрывается от нее, — отметил собеседник ФАН. — Я не помню, когда его видел в последний раз, но, мне кажется, месяц назад, а может, и позже. Мы на связи, если можно так сказать. Так что нужно будет все узнать у Бари Каримовича».

Ранее стало известно, что 82-летняя Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с 73-летним Бари Алибасовым и тот якобы скрывается от нее. Об этом заявила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.