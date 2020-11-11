Звезда Comedy Woman Мария Кравченко прокомментировала слухи о закрытии шоу

Москва, 11 ноября. Звезда юмористической программы Comedy Woman Мария Кравченко отреагировала на слухи о закрытии популярного шоу.

Кравченко стала участницей YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Ведущий проекта Вячеслав Манучаров поинтересовался у знаменитости, закрылось ли шоу.

«Я скажу тебе формулировку, которую сказали нам. Нас собрали в декабре, и продюсер сообщил нам, что в том формате, в котором шоу подошло к последним съемкам, оно дальше существовать не может», — сказала знаменитость.

По словам Кравченко, в Comedy Woman «истощились ресурсы». Артистка отметила, что сейчас проект заморожен. При этом не исключено, что программу ждет ребрендинг.

Кравченко призналась, что, узнав о подвешенном состоянии шоу, расплакалась в такси, поскольку поняла, что ей придется начинать все с нуля. Она добавила, что у некоторых участниц Comedy Woman после встречи с продюсером была депрессия.

В начале осени участница юмористического шоу Надежда Ангарская рассказала, что Comedy Woman закрыли и больше не снимают. Что стало причиной прекращения работы над программой, Ангарская не знает.