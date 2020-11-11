Сходство Ким Кардашьян и ее младшей сестры поразило поклонников

Москва, 11 ноября. Американская телезвезда и модель Ким Кардашьян показала новое фото с отдыха, поразив поклонников сходством с младшей сестрой.

Звезда разместила несколько снимков в своем профиле в социальной сети Instagram. На кадрах дива позирует на берегу океана в черном топе-бикини и шортах на высокой талии того же цвета. На лице 40-летней Кардашьян ни грамма косметики. Она позирует с распущенными длинными волосами.

Поклонников Ким Кардашьян поразило ее сходство с младшей сестрой, бывшей самой молодой миллиардершей Кайли Дженнер. Фанаты в комментариях признались, что даже перепутали сестер.

«Ты выглядишь в этом прямо как Кайли, боже»; «Кайли?»; «Ого, я подумала, что это Кайли»; «Сегодня ты выглядишь точно как Кайли», — пишут интернет-пользователи в комментариях к публикации знаменитости.

Запись собрала более пяти миллионов лайков. Восторженные новыми кадрами звезды фанаты оставили несколько тысяч теплых слов и комплиментов.