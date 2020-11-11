Харьковский избирком выступил против решения суда о пересчете голосов

Харьков, 11 ноября. Кандидат в депутаты горсовета Харькова выиграл суд против местной ТИК, доказав, что часть обработанных ею бюллетеней недействительна.

25 октября на Украине состоялись местные выборы. Однако подсчет голосов идет до сих пор. А результаты, полученные от некоторых территориальных избирательных комиссий, оспариваются. В партии «Оппозиционная платформа» заявили, что в ходе рейда по избиркомам во время подсчета голосов они обнаружили, что многие бюллетени заполнены с нарушениями и являются недействительными. Также партией были обнаружены пустые бюллетени, засчитанные в пользу «Блока Кернеса — Успешный Харьков».

Оппозиционеры подали жалобу и выиграли суд. Однако харьковская территориальная избирательная комиссия отказалась исполнять его решение о пересчете голосов.

«Отклонив данный вопрос, комиссия пошла против судебного решения и демонстративно проигнорировала законные требования», — сказал кандидат в депутаты Харьковского горсовета от партии «Оппозиционная платформа» Александр Лавриненко.

В партии напомнили, что неисполнение решения суда влечет за собой уголовную ответственность. Партия уже обратилась в городской избирком о роспуске этой ТИК, а также готовит обращение в суд.