Решетова объяснила, почему не хочет отпускать сына на отдых с Тимати

Москва, 11 ноября. Экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова призналась, что не хочет отправлять их совместного сына на отдых с отцом.

На своей странице в Instagram модель сообщила, что буквально только что вернулась с маленьким Ратмиром из путешествия. Девушка рассказала, что никогда не расставалась с сыном надолго. Максимальный срок, на который она разлучалась с ребенком, составил два дня. Оказывается, в этот период Решетова находилась в детокс-клинике, в которую нельзя брать маленьких детей.

«Теперь я думаю о том, что его когда-нибудь придется отправить на отдых с отцом», — написала о сыне экс-возлюбленная Тимати.

По мнению Решетовой, отпуск с рэпером поможет Ратмиру полноценно ощутить, что у него есть папа. При этом расставаться с ребенком девушка совсем не хочет.

«При мысли о долгой разлуке с мелким становится грустно», — пояснила Решетова.

Некоторые поклонники модели считают, что она либо не расходилась с Тимати, либо вернулась к нему. Сомнения возникли у публики после того, как Решетова снова начала носить кольцо от рэпера на безымянном пальце.