Пекин, 11 ноября. РФ разработала «заклятого врага» истребителя F-35 - радиолокационную станцию метрового диапазона для обнаружения этого типа самолетов. Об этом пишет издание Sina.

Истребители пятого поколения являются самыми мощными в мире. Такие самолеты способны строить лишь Россия, США и Китай.

Вашингтон намерен продавать свои самолеты всему миру, «окружая» истребителями F-35 Россию по периметру, пишет китайское издание. Перевод представляет «Царьград».

Как отмечают китайские аналитики, первым логичным ответом было бы оснащение российской армии истребителями пятого поколения. Однако у Москвы и на этот раз нашлось ассиметричное решение. Как выяснилось, российские военные могут легко сбивать американские самолеты-невидимки.

Российские разработчики создали радиолокационную станцию метрового диапазона для обнаружения этого типа истребителей. Новый радар станет главной силой российского противодействия американским F-35.

«В сочетании с российскими зенитными ракетными комплексами С-400 и С-500 этого достаточно, чтобы сбить истребитель-невидимку пятого поколения», - указало китайское издание.

РЛС «Небо-У» представляет собой трехкоординатный радар, который способен отслеживать и сопровождать воздушные цели, обнаруживая их на высоте в 75 тысяч метров на расстоянии 600 километров.

Как сообщает телеканал «360», американские законодатели решили запретить странам, приобретающим американские системы вооружения, покупать технологии, которые «несут потенциальную угрозу» технике производства США. В первую очередь речь идет о российских ракетных системах С-400.