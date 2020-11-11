Редкий выпускник института или университета откажется от работы в престижной компании с высокой заработной платой и перспективой карьерного роста. Но вот как такую работу найти, как попасть в число счастливчиков, начавших свой трудовой путь в топовых организациях практически со студенческой скамьи?

Оказывается, создать себе рабочее место можно практически одновременно с поступлением в институт и даже немного раньше. Речь идет о целевом обучении. Об особенностях приема в высшее учебное заведение по целевому направлению ФАН попросил рассказать эксперта — кандидата юридических наук, доцента Юридического института РУТ Марианну Филиппову. Сразу стоит сказать, что речь пойдет именно о целевом обучении в том виде, в котором его определяет законодательство: когда в общем числе бюджетных мест определенная их доля выделяется так называемым «целевикам».

Что такое целевое обучение и целевой прием в высшее учебное заведение?

Что же делать вчерашнему школьнику, у которого есть мечта стать настоящим профессионалом в какой-то области, но нет денег, чтобы оплачивать обучение? Марианна Филиппова уверена, что будущий студент может начать с поисков организации, которая будет готова в течение всех четырех или пяти лет оплачивать учебу, а взамен выпускник будет обязан отработать у такого плательщика не менее трех лет после окончания вуза.

«Получается, что организация — в законе она называется заказчиком — поручает институту воспитать для себя кадры, обучив студента той специальности, которая будет сохранять свою актуальность и через несколько лет, — рассказывает Марианна Филиппова. — Это может быть профессия, потребность в которой компания-заказчик сейчас только прогнозирует, а может быть должность, которая востребована уже сейчас и будет востребована и в будущем».

В любом случае для абитуриента это хорошая возможность и поучиться за счет средств заказчика, и место работы себе обеспечить.

Какие организации выдают направления на целевое обучение?

«Необходимо заметить, что не каждая организация имеет право на целевую подготовку своих будущих кадров, — продолжает Марианна Филиппова. — Так, федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» строго устанавливает перечень таких потенциальных заказчиков. В их числе находятся органы федеральной и местной власти, государственные учреждения, госкорпорации, компании с государственным участием».

С чего же начать построение собственного пути целевого обучения? Как правило, у университетов и институтов есть организации-партнеры, традиционно предоставляющие целевые места. С перечнем таких организаций можно ознакомиться на сайтах вузов, они же в большинстве случаев являются местами практики для студентов и трудоустройства для выпускников.

Другой вариант — самостоятельный поиск организации-заказчика. Это могут быть любые государственные компании. Главное, чтобы они были заинтересованы в финансировании подготовки студента по выбранной специальности или направлению подготовки и его приеме на работу после получения диплома.

Какие основные пункты содержит договор на целевое обучение?

Целевое обучение всегда оформляется договором. Стоит сказать, что, в соответствии с законом, обязательства организации-заказчика не ограничиваются только оплатой стоимости образовательных услуг. Договор может предусматривать условия, которые обязывают будущего работодателя также нести расходы по изучению студентом дополнительных предметов и курсов в вузе, где он обучается; по оплате студенту съемного жилья; предоставлению иных мер социальной поддержки — например, стимулирующей стипендии.

Также в договоре обязательно прописывают гарантированное трудоустройство студента в компанию в соответствии с квалификацией, указанной в дипломе, и в срок, установленный данным договором. В свою очередь выпускник обязуется отработать у заказчика не менее трех лет с момента поступления к нему на работу.

Конечно же, в договоре указывают уровень получаемого образования (среднее профессиональное или высшее), специальность или направление подготовки, которые будет осваивать студент, форму обучения (очная, очно-заочная или заочная).

За время обучения в жизни студента могут возникнуть разные обстоятельства, появление которых нельзя было предугадать в момент заключения договора о целевом обучении. Некоторые из них закон признает настолько значимыми, что они освобождают выпускника от обязанности отработать положенные три года у организации-заказчика. Например, появились медицинские противопоказания для выполнения соответствующей работы, или необходимо отправиться вместе с супругом-военным к месту службы в другой регион, или бабушка выпускника нуждается в постоянной помощи и уходе, и внук (или внучка) — единственный, кто может взять на себя такую заботу.

Любой договор предполагает не только права и обязанности, но и ответственность. В данном случае она выражается в необходимости как студента, так и организации возместить понесенные расходы — реальные или предполагаемые. В случае со студентом такая необходимость появляется, если он был отчислен из института за неуспеваемость и тем самым не выполнил перед заказчиком обязательство по добросовестному обучению либо не приступил к работе в сроки, установленные договором.

Ответственность предполагает возврат организации всех сумм, потраченных будущим работодателем на нерадивого обучающегося, а также уплату штрафа в размере расходов федерального бюджета.

Основанием ответственности организации перед выпускником является нарушение обязательства о его трудоустройстве. Невозможность предоставить работу студенту-«целевику» обойдется несостоявшемуся работодателю в сумму трехмесячной средней заработной платы, исчисленной в регионе, где должно было состояться трудоустройство, — именно такую компенсацию он обязан выплатить обучающемуся. Компенсация рассчитывается на дату завершения обучения.

Какие специальности востребованы в программе целевого обучения?

Стоит напомнить, что количество мест целевого приема, так же как и бюджетных мест, не безгранично. Квота приема на целевое обучение устанавливается Правительством Российской Федерации не позднее 1 декабря года, предшествующего году приемной кампании. Этому предшествует большая аналитическая работа, в процессе которой определяются потребности отечественной экономики в специалистах по тем или иным специальностям и направлениям подготовки, особенности трудовой деятельности в различных отраслях, динамика поступления на образовательные программы и другие обстоятельства. Например, в Российском университете транспорта основной целевой прием ведется по инженерным специальностям, причем география расположения организаций-заказчиков охватывает не только Москву и Московскую область, но и отдаленные уголки России. Стоит сказать, что специфика отрасли определяет и направленность деятельности заказчиков — в основном это транспортные компании. Но бывают и исключения — например, заказчиками подготовки специалистов в области IT-технологий выступают медицинские и иные организации.

Вот только небольшой перечень вузов Москвы, которые готовы обучать будущих специалистов на бюджетных местах за счет финансирования потенциального работодателя:

— МИРЭА — Российский технологический университет;

— Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова;

— Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина;

— Российский государственный социальный университет;

— ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»;

— Московский педагогический государственный университет;

— Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;

— Национальный исследовательский московский государственный строительный университет;

— Российская академия музыки имени Гнесиных.

Какие специальности наиболее востребованы для целевого направления? По итогам прошлого года лидируют медицинские специальности, и тенденция эта с большой вероятностью сохранится в ближайшее время. Очень востребованы также специалисты из следующих областей: «прикладная математика», «информатика и вычислительная техника», «авиастроение», «приборостроение», «металлургия», «химические технологии».

Среди целевых направлений есть такие, которые не пользуются большой популярностью у самих абитуриентов. Именно эти пробелы и закрываются благодаря финансированию обучения со стороны организации. В этом списке находятся геологи, работающие в условиях Крайнего Севера, агрономы, зоотехники.

Что делать будущему студенту, чтобы попасть на целевое обучение?

Для начала, конечно, необходимо четко понимать, что выбор профессии — это та область, которой вы посвятите очень много времени в ближайшие несколько лет. Хорошо, если вы изучили все нюансы будущей профессии и смогли пройти стажировку в выбранном направлении.

Изучите сайты потенциальных организаций, с которыми возможен договор на целевое обучение. Свяжитесь с представителями этих организаций для получения более подробной информации. Составьте список учебных заведений, которые готовят специалистов данного профиля.

Некоторые вузы потребуют от вас дополнительно пройти медицинскую комиссию, поскольку работа предстоит в экстремальных условиях. Затем нужно заключить договор и предоставить документы в приемную комиссию вуза.

Что касается проходных баллов на целевое обучение, то у «целевиков» существует отдельный конкурс, однако это не является гарантией вашего зачисления. Позже в случае, если вы не попали в целевую программу, можно пробовать поступить в вуз на общих основаниях.