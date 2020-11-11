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Целевое обучение в 2021 году: все дело в квоте

Если ваша специальность в списке целевых, вы можете получить возможность бесплатного обучения в вузеРедкий выпускник института или университета откажется от работы в престижной компании с высокой заработной платой и перспективой карьерного роста. Но вот как такую работу найти, как попасть в число счастливчиков, начавших свой трудовой путь в топовых организациях практически со студенческой скамьи?

Оказывается, создать себе рабочее место можно практически одновременно с поступлением в институт и даже немного раньше. Речь идет о целевом обучении. Об особенностях приема в высшее учебное заведение по целевому направлению ФАН попросил рассказать эксперта — кандидата юридических наук, доцента Юридического института РУТ Марианну Филиппову. Сразу стоит сказать, что речь пойдет именно о целевом обучении в том виде, в котором его определяет законодательство: когда в общем числе бюджетных мест определенная их доля выделяется так называемым «целевикам».

Что такое целевое обучение и целевой прием в высшее учебное заведение?

Что же делать вчерашнему школьнику, у которого есть мечта стать настоящим профессионалом в какой-то области, но нет денег, чтобы оплачивать обучение? Марианна Филиппова уверена, что будущий студент может начать с поисков организации, которая будет готова в течение всех четырех или пяти лет оплачивать учебу, а взамен выпускник будет обязан отработать у такого плательщика не менее трех лет после окончания вуза.

«Получается, что организация — в законе она называется заказчиком — поручает институту воспитать для себя кадры, обучив студента той специальности, которая будет сохранять свою актуальность и через несколько лет, — рассказывает Марианна Филиппова. — Это может быть профессия, потребность в которой компания-заказчик сейчас только прогнозирует, а может быть должность, которая востребована уже сейчас и будет востребована и в будущем».

В любом случае для абитуриента это хорошая возможность и поучиться за счет средств заказчика, и место работы себе обеспечить.

Изучите заранее список организаций, которые финансируют обучение «целевиков»

Какие организации выдают направления на целевое обучение?

«Необходимо заметить, что не каждая организация имеет право на целевую подготовку своих будущих кадров, — продолжает Марианна Филиппова. — Так, федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» строго устанавливает перечень таких потенциальных заказчиков. В их числе находятся органы федеральной и местной власти, государственные учреждения, госкорпорации, компании с государственным участием».

С чего же начать построение собственного пути целевого обучения? Как правило, у университетов и институтов есть организации-партнеры, традиционно предоставляющие целевые места. С перечнем таких организаций можно ознакомиться на сайтах вузов, они же в большинстве случаев являются местами практики для студентов и трудоустройства для выпускников.

Другой вариант — самостоятельный поиск организации-заказчика. Это могут быть любые государственные компании. Главное, чтобы они были заинтересованы в финансировании подготовки студента по выбранной специальности или направлению подготовки и его приеме на работу после получения диплома.

Какие основные пункты содержит договор на целевое обучение?

Целевое обучение всегда оформляется договором. Стоит сказать, что, в соответствии с законом, обязательства организации-заказчика не ограничиваются только оплатой стоимости образовательных услуг. Договор может предусматривать условия, которые обязывают будущего работодателя также нести расходы по изучению студентом дополнительных предметов и курсов в вузе, где он обучается; по оплате студенту съемного жилья; предоставлению иных мер социальной поддержки — например, стимулирующей стипендии.

Также в договоре обязательно прописывают гарантированное трудоустройство студента в компанию в соответствии с квалификацией, указанной в дипломе, и в срок, установленный данным договором. В свою очередь выпускник обязуется отработать у заказчика не менее трех лет с момента поступления к нему на работу.

Конечно же, в договоре указывают уровень получаемого образования (среднее профессиональное или высшее), специальность или направление подготовки, которые будет осваивать студент, форму обучения (очная, очно-заочная или заочная).

За время обучения в жизни студента могут возникнуть разные обстоятельства, появление которых нельзя было предугадать в момент заключения договора о целевом обучении. Некоторые из них закон признает настолько значимыми, что они освобождают выпускника от обязанности отработать положенные три года у организации-заказчика. Например, появились медицинские противопоказания для выполнения соответствующей работы, или необходимо отправиться вместе с супругом-военным к месту службы в другой регион, или бабушка выпускника нуждается в постоянной помощи и уходе, и внук (или внучка) — единственный, кто может взять на себя такую заботу.

Любой договор предполагает не только права и обязанности, но и ответственность. В данном случае она выражается в необходимости как студента, так и организации возместить понесенные расходы — реальные или предполагаемые. В случае со студентом такая необходимость появляется, если он был отчислен из института за неуспеваемость и тем самым не выполнил перед заказчиком обязательство по добросовестному обучению либо не приступил к работе в сроки, установленные договором.

Ответственность предполагает возврат организации всех сумм, потраченных будущим работодателем на нерадивого обучающегося, а также уплату штрафа в размере расходов федерального бюджета.

Основанием ответственности организации перед выпускником является нарушение обязательства о его трудоустройстве. Невозможность предоставить работу студенту-«целевику» обойдется несостоявшемуся работодателю в сумму трехмесячной средней заработной платы, исчисленной в регионе, где должно было состояться трудоустройство, — именно такую компенсацию он обязан выплатить обучающемуся. Компенсация рассчитывается на дату завершения обучения.

Среди наиболее востребованных профессий по целевым программам — медики и математики

Какие специальности востребованы в программе целевого обучения?

Стоит напомнить, что количество мест целевого приема, так же как и бюджетных мест, не безгранично. Квота приема на целевое обучение устанавливается Правительством Российской Федерации не позднее 1 декабря года, предшествующего году приемной кампании. Этому предшествует большая аналитическая работа, в процессе которой определяются потребности отечественной экономики в специалистах по тем или иным специальностям и направлениям подготовки, особенности трудовой деятельности в различных отраслях, динамика поступления на образовательные программы и другие обстоятельства. Например, в Российском университете транспорта основной целевой прием ведется по инженерным специальностям, причем география расположения организаций-заказчиков охватывает не только Москву и Московскую область, но и отдаленные уголки России. Стоит сказать, что специфика отрасли определяет и направленность деятельности заказчиков — в основном это транспортные компании. Но бывают и исключения — например, заказчиками подготовки специалистов в области IT-технологий выступают медицинские и иные организации.

Вот только небольшой перечень вузов Москвы, которые готовы обучать будущих специалистов на бюджетных местах за счет финансирования потенциального работодателя:

— МИРЭА — Российский технологический университет;

— Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова;

— Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина;

— Российский государственный социальный университет;

— ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»;

— Московский педагогический государственный университет;

— Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;

— Национальный исследовательский московский государственный строительный университет;

— Российская академия музыки имени Гнесиных.

Какие специальности наиболее востребованы для целевого направления? По итогам прошлого года лидируют медицинские специальности, и тенденция эта с большой вероятностью сохранится в ближайшее время. Очень востребованы также специалисты из следующих областей: «прикладная математика», «информатика и вычислительная техника», «авиастроение», «приборостроение», «металлургия», «химические технологии».

Среди целевых направлений есть такие, которые не пользуются большой популярностью у самих абитуриентов. Именно эти пробелы и закрываются благодаря финансированию обучения со стороны организации. В этом списке находятся геологи, работающие в условиях Крайнего Севера, агрономы, зоотехники.

Что делать будущему студенту, чтобы попасть на целевое обучение?

Для начала, конечно, необходимо четко понимать, что выбор профессии — это та область, которой вы посвятите очень много времени в ближайшие несколько лет. Хорошо, если вы изучили все нюансы будущей профессии и смогли пройти стажировку в выбранном направлении.

Изучите сайты потенциальных организаций, с которыми возможен договор на целевое обучение. Свяжитесь с представителями этих организаций для получения более подробной информации. Составьте список учебных заведений, которые готовят специалистов данного профиля.

Некоторые вузы потребуют от вас дополнительно пройти медицинскую комиссию, поскольку работа предстоит в экстремальных условиях. Затем нужно заключить договор и предоставить документы в приемную комиссию вуза.

Что касается проходных баллов на целевое обучение, то у «целевиков» существует отдельный конкурс, однако это не является гарантией вашего зачисления. Позже в случае, если вы не попали в целевую программу, можно пробовать поступить в вуз на общих основаниях.

Агроном — одна из профессий целевого направления

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