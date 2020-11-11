Экстрасенс Елена Голунова ответила на критику позднего материнства

Москва, 11 ноября. Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова, родившая в 52 года, рассказала, как справляется с недавно появившейся на свет дочерью.

Малышка стала четвертым ребенком ясновидящей. Старший сын Голуновой Влад Кадони тоже принимал участие в «Битве экстрасенсов». Также у нее есть два наследника от бизнесмена Дмитрия Голунова.

В прошлом году Елена Голунова вышла замуж за мужчину по имени Олег. Экстрасенс не сообщала публике о планах родить ребенка после пятидесяти, поэтому поклонники ясновидящей были крайне удивлены появлением малышки на свет. Многим очень интересно, как Голунова справляется с младенцем в таком возрасте.

«Мне повезло. У меня есть мужчина, который подставит свое плечо и поможет с дочкой», — поделилась экстрасенс с подписчиками в Instagram.

Многие раскритиковали Елену Голунову за позднее материнство, однако у ясновидящей нашелся ответ и на эти комментарии. По словам экстрасенса, появление ребенка сделало ее счастливой. Ясновидящая добавила, что тяжелые времена проходят, а дети вырастают, и все в жизни меняется.