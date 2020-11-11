Отощавшего Валерия Леонтьева сфотографировали в Дубае

Дубай, 11 ноября. Певца Валерия Леонтьева сфотографировали во время поездки в Дубай. Поклонники обратили внимание, что исполнитель буквально отощал после карантина.

Кадр с Леонтьевым опубликовала в Instagram одна из его поклонниц. По словам девушки, 71-летний певец отлично выглядит для своего возраста.

Однако не все пользователи соцсети согласились, что исполнитель смотрится хорошо. Некоторым не понравилась излишняя худоба Леонтьева.

«Выглядит как из Бухенвальда»; «Исхудал, накормите его там»; «Я думала, это восковая фигура с тобой»; «Мне кажется, Валера Яковлевич немного похудел», — написали в комментариях.

Директор певца Борис Чигирев рассказал «СтарХиту», что Леонтьев действительно похудел. Оказывается, артист сначала немного набрал в весе, но затем скинул восемь килограммов.

«Валерий Яковлевич ежедневно занимается спортом, правильно питается, старается соблюдать режим», — подчеркнул Чигирев.

Директор Леонтьева заверил, что со здоровьем исполнителя все в порядке. Он также рассказал, что в Дубай певец ездил вовсе не в отпуск, а по делам.