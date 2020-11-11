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Звезда Comedy Woman Кравченко призналась, что больше не сможет иметь детей

Звезда Comedy Woman Кравченко призналась, что больше не сможет иметь детей

Москва, 11 ноября. Участница популярного юмористического шоу Comedy Woman рассказала шокирующие подробности своей беременности. Она призналась, что теперь не сможет родить ребенка.

Артистка в эфире программы «Эмпатия Манучи» рассказала, что беременность ей далась непросто. По ее словам, на протяжении семи месяцев ее сопровождал токсикоз, из продуктов она ела только замороженную вишню и иногда гречку. Более того, звезда была настолько худой, что врачи сообщили ей, что о естественных родах можно забыть, если вес плода будет больше трех килограммов.

После рождения дочери знаменитость быстро стала приходить в форму, но живот все не уходил. Юмористка побежала к врачам, которые выявили у нее проблемы со здоровьем.

«Я пошла в Google и прочитала, что есть такое явление, как диастаз. По симптомам совпадало, поэтому я отправилась к врачу. И он срочно отправил меня на операцию, поскольку был риск, что кишечник выпадет в брюшную полость. Меня там всю зашили, перешили внутри. У меня там стоит металлическая сетка», — разоткровенничалась звезда.

Теперь из-за этого знаменитость не сможет родить ребенка, хотя забеременеть она способна. Супруги думают о втором малыше, но теперь это будет возможно только при помощи суррогатной матери.

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