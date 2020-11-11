Россияне резко увеличили повседневные траты

Москва, 11 ноября. Рост повседневных расходов жителей РФ достиг второго пика в нынешнем году, говорится в исследовании «Ромира».

В октябре номинальные траты граждан увеличились на 5,7% в месячном выражении и на 6,4% по отношению к прошлому году. Реальные, то есть очищенные от инфляции, повседневные расходы показали рост к сентябрю на 5,6% и на 2,3% год к году. Больший показатель (плюс 15%) фиксировался лишь в марте, когда в самом начале пандемии нового коронавируса люди массово скупали продукты и лекарства.

В предыдущем месяце россияне потратили больше, чем за любой другой октябрь с начала наблюдений, отметили авторы исследования. Наиболее активными в плане трат оказались домохозяйства с высокими доходами — плюс 7,7% по сравнению с сентябрем, а для тех, кто имеет средний доход, этот показатель составил 5,2%.