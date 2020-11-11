Киев, 11 ноября. Украинское издание «Вести» предрекло Молдавии легализацию однополых браков и изучение видов однополой любви в школах, если президентом станет Майя Санду.

Как указывает журналистка Ирина Дождева, Санду придерживается европейских ценностей, хочет присоединить Молдавию к Румынии и развязать войну с Приднестровьем. Если Санду выиграет второй тур выборов, то стране придется непросто: новый президент собирается активно пропагандировать ЛГБТ-ценности, чем занималась еще до выборов. Местные СМИ не исключают, что политик сама непосредственно относится к сообществу, так как она не замужем и у нее нет детей.

СМИ также пишут, что своей политической карьере Санду обязана экс-председателю Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу, с которым долгое время состояла в интимных отношениях. Сейчас она не воспринимает молдаван как отдельный народ и хочет объединиться с Румынией, чего активно пытается добиться.