Сахалинского депутата похитили «для серьезного разговора»

Южно-Сахалинск, 11 ноября. Неизвестные похитили депутата гордумы Южно-Сахалинска Александра Анистратова «для серьезного разговора».

По словам пострадавшего, 11 ноября он, ни о чем не подозревая, сел в машину на у своего дома на Горной улице, стал прогревать двигатель, но внезапно к нему в салон ворвались незнакомые мужчины. У одной из них был нож.

«Крепкие ребята забрались в мою машину, <…> связали и увезли на улицу Лесную, где состоялся серьезный разговор», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

О чем именно они говорили, Анистратов не рассказал. После беседы похитители сели в машину депутата и скрылись, сам он находился в состоянии шока, но никаких травм не получил. После этого он обратился в полицию. В правоохранительных органах случившееся пока никак не прокомментировали, отмечает телеканал 360.