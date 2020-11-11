Эксперт объяснила, почему США не смогут остановить «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» будет достроен обязательно; Соединенные Штаты на этом поприще ничего не смогут добиться. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Санкции США

Компании, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2», могут попасть под новые американские санкции. Конгресс Соединенных Штатов расширил санкционный пакет в отношении участников проекта на следующий год, включив в него страховые и сертификационные компании.

«Санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» ПАО «Газпром» коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами после завершения проекта», — сообщает издание Bloomber.

Сообщается, что новые ограничительные меры будут включены в закон о государственной обороне 2021 года, который американцы планируют принять до конца года. В Конгрессе подчеркнули, что ограничительные меры не будут распространяться на ФРГ, как союзника США.

«Северный поток — 2» будет достроен

Политолог Андрей Иванов отметил, что американцы всегда стараются действовать жестко. Кто бы мог подумать, скажем, что США действительно развяжут холодную войну с Китаем.

«Но в случае с «Северным потоком — 2» важно осознавать, что на руку США играет и Германия. Не надо питать иллюзий, что Западная Европа сможет пойти против воли Америки. Решить проблему получится только когда изменения произойдут в отношениях России и США», — добавил политолог.

Наталья Мильчакова считает, что США эти санкции нужны, чтобы «не тушкой, так чучелом» закрепиться на европейском рынке со своим дорогостоящим СПГ, который заведомо проигрывает честную конкуренцию трубопроводному газу. Она напомнила, что российский трубопроводный газ на 25-30% дешевле СПГ, а тем более американского СПГ. Новые санкции ни к чему не приведут, так как застрахованы российские суда-трубоукладчики могут быть российскими компаниями.

«А что касается сертификации газопровода, то это выглядит весьма неосторожно со стороны США — ведь санкции придется вводить против немецких государственных институтов, осуществляющих сертификацию, а значит, снова обострять отношения с Германией и в конечном счете, Евросоюзом. Не является ли это сюрпризом от уходящего Трампа еще не вступившему в должность Байдену?» — задается вопросом Наталья Мильчакова.

По ее мнению, «Северный поток — 2» будет достроен обязательно, хотя конкретную дату ввода газопровода в эксплуатацию пока никто не берется предсказывать, даже оператор проекта. У США, разумеется, ничего не получится. Относительного успеха они добиваются только в давлении на акции «Газпрома».

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.