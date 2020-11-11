Эксперт усомнился в выводах чешской разведки об угрозе новой мировой войны

Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил угрозу начала нового мирового конфликта. Своим мнением он поделился в интервью ФАН.

Накануне чешская разведка опубликовала доклад за 2019 год. В нем сказано о том, что мир стоит перед угрозой новой мировой войны. По мнению чешских аналитиков, в настоящее время глобальный конфликт «находится на первой стадии». Кроме того, в отчете в качестве возможной причины конфликта называется соперничество между США, Россией и Китаем.

Чешская разведка отмечает и падение значимости международного права: мирный диалог как способ решения возникающих противоречий отсутствует, а определенность мирового порядка поставлена под сомнение. Также росту напряженности, полагают аналитики, способствует «манипулирование общественным сознанием».

«Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», — заявляет разведка.

В свою очередь корреспондент Федеральному агентству новостей связался с военным экспертом, капитаном первого ранга запаса Василием Дандыкиным с просьбой оценить заявление чешской разведки и угрозу начала нового мирового конфликта. По его словам, мир уже находился на грани третьей мировой войны во время Карибского кризиса и холодной войны, которые могли бы перерасти в полноценные боевые действия. Однако военный паритет между США и СССР не позволил вспыхнуть новому конфликту.

«Все локальные конфликты, которые сегодня возникают в связи с экономическим кризисом и пандемией, являются своеобразными ростками. Кроме того, США вышли из всех договоров по ПРО. Также Америка собирается выйти из СНВ-3. Это ничего хорошего не предвещает», — заявил эксперт.

Дандыкин также сообщил, что, скорее всего, выводы чешской разведки являются преждевременными, поскольку никто не хочет начинать новую мировую войну, ведь она станет последней. Эксперт предположил, что в мире будут вспыхивать незначительные конфликты и войны, которые, не приведут к началу третьей мировой войны.

«Но скажем честно, чешская разведка не является самой могучей в мире, поэтому, на мой взгляд, о тотальной войне сегодня говорить преждевременно. Я думаю, что локальные конфликты будут происходить в режиме «цветных революций», что мы видели на Украине. Помимо этого, на мировой арене появился еще один весомый игрок – Китай, у которого свои интересы. Наличие ядерного оружия не позволяет перейти ту черту, после которой мир окажется на грани гибели. Если начнется третья мировая война, то четвертой уже не будет. Не нужно забывать и о существовании ООН. В данную организацию были заложены инструменты, позволяющие разрешить тот или иной конфликт. Мировые лидеры понимают, что если они перейдут эту зыбкую черту, то назад уже можно будет не вернуться. Жить хотят все – и богатые, и бедные. Я думаю, что «штирлицы» ошиблись. Но, то, что будет горячо – однозначно», — резюмировал Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что азербайджанский политолог рассказал, что заставило президента страны Ильхама Алиева остановить войну в Нагорном Карабахе.