Подозреваемому в убийстве «мясного короля» Маругова предъявили обвинения

Москва, 11 ноября. Подозреваемому в убийстве «мясного короля» Владимира Маругова предъявили обвинения, сообщили в пресс-службе подмосковного СУ СК РФ.

Обвинения предъявлены Александру Мавриди и его сообщнику. Им инкриминируют незаконное лишение свободы адвоката и вымогательство.

Как сообщал ранее телеканал 360, Маругова застрелили из арбалета в ночь на 2 ноября в бане под Истрой в Московской области. Это произошло во время разбойного нападения. По подозрению в убийстве предпринимателя задержали Александра Мавриди. Во время расследования в его квартире нашли прикованного к кровати пенсионера, который оказался адвокатом. Мавриди вымогал у него квартиры в столице.