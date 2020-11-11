Российские медики зафиксировали 19 851 новый случай COVID-19

Москва, 11 ноября. Оперштаб сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом во всех российских регионах.

Медики выявили 19 851 новый случай заболевания коронавирусом. Всего в России за период пандемии коронавируса зафиксировано 1 836 960 случаев. Информацию об этом предоставил оперативный штаб по борьбе с распространением пандемии коронавируса нового типа.

За сутки в стране было зафиксировано 432 летальных исхода, всего в России умерли 31 593 человека. Полностью здоровыми выписаны 18 616 человек за сутки, за весь период пандемии — 1 369 357 человек.