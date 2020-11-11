Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в продуктах

Москва, 11 ноября. Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили коронавирус в продуктах. Такое сообщение появилось на сайте ведомства.

Всего Роспотребнадзор провел более 273 тыс. исследований. Из них выявлено 413 положительных исследований образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, следует из сообщения ведомства.

Работа по проверке различных объектов все еще продолжается, отметили в Роспотребнадзоре. Многие эксперты неоднократно указывали на то, что коронавирус не может передаваться, например, через еду в кафе. Чаще всего инфекция распространяется в транспорте.