Найден быстрый и эффективный способ очистки поверхности от COVID-19

Вашингтон, 11 ноября. Американские ученые нашли новый способ очистки поверхностей от коронавируса, передает специализированное издание Physics of Fluids.

Специалисты применили ионизированный газ околокомнатной температуры. Его уже успешно применяли в стоматологии, хирургии и при лечении онкологических заболеваний. Кроме того, она подходит для обработки продуктов.

Ученые построили специальную установку, распыляющую ионизированный газ. Эксперимент показал, что плазма уничтожает вирус на поверхности менее чем за три минуты. Таким образом, она успешно справилась с патогеном, способным выживать на поверхности в течение нескольких часов.

Глава проекта заявил, что на основе эксперимента можно создать компактный прибор для обеззараживания поверхностей. Он будет гораздо эффективнее, чем используемые сейчас химические вещества.

Ранее ученые выяснили, что 20% переболевших коронавирусом грозят ментальные расстройства. Кроме того, повышается риск деменции и заболеваний мозга.