Представитель ДНР: ВСУ за сутки трижды нарушили перемирие

Донецк, 11 ноября. ВСУ трижды за последние сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил представитель ДНР в СЦКК.

В течение суток 10 ноября в Донбассе было зафиксировано три факта нарушения перемирия, сообщил представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Военные из 36-й бригады ВМС Украины обстреляли территории ДНР и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает «Красная весна».

Под огнем оказался поселок Коминтерново. ВСУ вели обстрел с позиций в районе поселков Бердянское и Водяное.

Как отметили наблюдатели, в районе поселков Пески и Водяное военнослужащие ВСУ ведут инженерные работы - строят новые укрепления.

Накануне начались переговоры Трехсторонней контактной группы в «Минском формате». В политической группе раскритиковали план вывода переговоров в «Минском формате», который Киев разослал через представителей ОБСЕ. Представители Донецкой и Луганской народных республик отметили, что план Киева не соответствует минским договоренностям.

Как сообщал телеканал «360», внешнеполитическое ведомство Украины ранее направило России ноту протеста из-за признания Москвой документов жителей Донецкой и Луганской народных республик.