Актер Семен Стругачев впервые после коронавируса выходит на сцену

Санкт-Петербург, 11 ноября. Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Семен Стругачев полностью выздоровел после коронавируса. Сейчас у него на руках два результата теста на COVID-19 — оба отрицательные.

Сразу после перенесенной болезни актер вернулся в театр имени Ленсовета. Сегодня он впервые выходит на сцену перед зрителями в постановке «Фальшивая нота» по пьесе Дидье Карона, написанной в 2017 году. Это психологический спектакль, в котором заняты всего два актера — Семен Стругачев и Артур Ваха. Корреспондент Федерального агентства новостей связался со Стругачевым, чтобы поинтересоваться его самочувствием и подготовкой к выступлению.

«Здоровый я! У меня два минуса. Это мой первый спектакль после COVID, так что сегодня у меня практически премьера. С 18 октября у меня не было спектаклей. Все это время я был на самоизоляции», — заявил ФАН Семен Стругачев.

Напомним, ранее ФАН сообщил, что сразу 12 человек в театре Ленсовета заболели коронавирусом. Из них семь — актеры, остальные — работники театра. Художественный руководитель Лариса Луппиан договорилась с поликлиникой, и всем сотрудникам сделали анализ на COVID-19. Чуть позже Стругачев призвал коллег оставаться дома.