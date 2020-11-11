Россия отправила в Карабах еще три Ил-76 с миротворцами

Москва, 11 ноября. В Нагорный Карабах отправились еще три Ил-76 с российскими десантниками, сообщает Минобороны России.

На борту самолетов транспортной авиации находится личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), спецтехника, автомобили, материальные средства. Российские солдаты будут присутствовать на линии соприкосновения для надзора за соблюдением прекращения огня. Готовится создание мониторингового центра, который будет находиться на территории Азербайджана, но вне Нагорного Карабаха.

Всего планируется переправить на линию соприкосновения 1960 военнослужащих из России 22 рейсами самолетов, сообщает «360». Кроме того, будут доставлены 90 бронетранспортеров и 380 единиц различной техники и автомобилей для нужд военнослужащих.