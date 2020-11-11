Диетолог назвала действенный способ похудения для любителей сладкого

Вы твердо решили, что так больше продолжаться не может и пора взять себя в руки и похудеть. Знакомо? Каждому из нас хоть раз в жизни приходила такая тривиальная мысль. Отчего мы набираем вес? Преимущественно из-за чрезмерной калорийности нашего питания. Особенно тяжело сладкоежкам. Ведь сладко — значит вкусно, весело и так просто в употреблении (конфетку, шоколадку, булочку и пироженку совсем за небольшие деньги можно приобрести в любое время, в любом месте). Врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев рассказала ФАН, как похудеть любителям сладкого.

«Любовь к сладкому вполне объяснима. Когда человек съедает сладости, в его крови повышается уровень глюкозы и выделяется гормон серотонин. Данный гормон отвечает за хорошее настроение. Поэтому сладости доставляют нам не только вкусовое удовольствие, но и неподдельную радость, правда, ненадолго. Уже через 30-40 минут уровень сахара в крови быстро упадет, что вызовет у вас сонливость, апатию, упадок сил, и вас потянет за следующей дозой сладенького. Замкнутый круг, не правда ли?» — пояснила Александра Ноев.

Поэтому, заметила диетолог, сладости хочется есть снова и снова. Во-первых, чтобы вновь ощутить действие серотонина. Во-вторых, чтобы побаловать вкусовые рецепторы, которые с каждой дозой сладкого все больше забиваются, и вы уже не чувствуете истинных вкусов простых продуктов, вам нужны все большие дозы сладкого. Так и появляется сахарная (углеводная) зависимость, которая приводит к таким заболеваниям, как метаболический синдром, диабет второго типа и иже с ними.

По словам эксперта, эта зависимость подобна алкогольной и наркотической. Физиологию обмануть сложно: все, что для человека хорошо и приятно, всегда будет в его целях для достижения.

«Что же делать? Как победить зависимость? Рекомендую преодолевать ее постепенно, шаг за шагом. При правильном подходе все у вас обязательно получится. Итак, выходим на дорогу к здоровью и стройности», — добавила Александра Ноев.

Шаг первый: вспомним математику

Диетолог рекомендует начать учитывать каждый углеводный продукт, каждую конфету, стаканчик сладкой газировки, сока, кусочек печеньки, банан, сушку и тому подобное. Когда на сон грядущий вы вернетесь к этому списку, то крайне удивитесь тому количеству, которое съели за день.

«А если еще и занесете в программу с калькулятором калорий, которая есть почти у всех (бесплатная) в смартфонах, это станет прекрасным мотиватором для решения проблемы сахарной зависимости, когда вы увидите очевидный перебор по пустым углеводам и высокому калоражу. Начните прямо с утра постепенно снижать количество сахара в вашем рационе. К примеру, клали три чайные ложки в кофе, теперь полторы. На праздничном банкете съедали свой кусок торта, залезали в тарелку мужа, доедали за детьми, а теперь разделили один кусочек торта на двоих с мужем, а для не доеденного детьми есть мусорное ведро», — рассказала Александра Ноев.

По ее словам, следует взять себе за привычку покупать в магазине ровно столько сладкого, сколько вам надо на один раз. Не храните сладости в постоянном доступе в доме. Пусть это для вас будет праздником. Этот подход убережет вас от переедания сладостей.

Шаг второй: сладкое — выбор королей

«Уясните для себя, что из сладкого вам нравится более всего. Вы король или королева своей жизни, так почему же вы сметаете все, что не приколочено? С этого момента вы выбираете для себя все только самое лучшее, причем желательно во всем. Запланируйте себе вкусняшку. Вспомните, что именно в этом кафе подают ваши самые любимые эклеры, и идите (желательно пешком) именно за ними. Ведь короли не будут питаться чем попало, помните об этом. И конечно, постарайтесь перейти на менее калорийные и более полезные виды сладостей. Например, вместо наполеона выберите низкокалорийный чизкейк на стевии со свежими ягодами, вместо сливочного пломбира — белковое мороженое без сахара, вместо жирного и сладкого тирамису — творожный мусс с горьким шоколадом», — отметила Александра Ноев.

По ее словам, замена сладкого на фрукты тоже замечательный выход. Вместо пустых калорий вы получите массу витаминов, минералов и клетчатки, только ими тоже не следует увлекаться.

Шаг третий: поиграем в строгого учителя

«Лимитируйте время, до которого можно есть сладкое. Помните, что простые углеводы очень калорийны, и, чтобы калории не уходили в жир на ваших боках и животе, нужно успеть их израсходовать в течение дня. Поэтому сладкое — до 14:00. Это строго», — считает Александра Ноев.

Шаг четвертый: включаем Айболита

Диетолог обращает внимание на то, что ваши рецепторы привыкли к очень сладким продуктам. Поэтому резкий переход с переслащенного чая на чай без сахара может вызвать отторжение и негодование.

«Не торопитесь вестись на их капризы. Все это ненадолго. Нам важно «переучить» вкусовые рецепторы постепенно, чтобы через всего несколько дней мы уже не смогли вернуться к тому количеству сладкого, которое употребляли (да что там — требовали!) ежедневно. Какое же удивление испытаете вы, когда не сможете доесть свой любимый эклер из того кафе, который вам раньше снился ночами, когда вы сидели на очередной (правда, безуспешной) диете», — отметила Александра Ноев.

Она советует выработать строгий режим питания и придерживаться его. Уже доказано, что режим питания способен справиться с неконтролируемым голодом и перееданием. И конечно же, он поможет обуздать любовь к сладкому.

«Очищение рецепторов языка и щек — неотъемлемая и, не побоюсь этого слова, самая важная часть работы над сахарной зависимостью. Привычка вырабатывается в течение 21 дня. Не забывайте об этом», — добавила Александра Ноев.

Шаг пятый: баланс КБЖУ — наше все!

Диетолог рекомендует соблюдать баланс питания. Необходимо потреблять достаточное количество белков (минимум 1,5-2 г на кг веса) и жиров (1–1,3 г на кг веса). При соблюдении этих правил сладкого будет хотеться в разы меньше.

Шаг шестой: держим водный баланс

«Наше тело на 60–78% состоит из воды. И когда мы забываем вовремя снабжать его ей, оно подает сигнал тревоги. Но, к сожалению, эту тревогу мы распознаем неверно. Считаем, что пора что-нибудь пожевать. Потому что природа не заложила в человека разницу в пищевых и водных сигналах. Вот и получается: тело просит воды, а мы его кормим (как правило, чем-то быстреньким и сладеньким)», — рассказала Александра Ноев.

По ее словам, норма потребления воды — минимум 30 мл на кг веса человека. Соблюдайте ее и увидите, как лишний вес без труда начнет покидать вас, кожа станет чище и глаже, волосы и ногти заблестят, а вы станете активнее.

Шаг седьмой: самый активный

Ноев отметила, что необходимо повышать активность. Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья.