Новогодние праздники в России могут продлить на две недели из-за COVID-19

Москва, 11 ноября. Новогодние праздники в России могут продлить на две недели, до 24 января, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

С соответствующим предложением в правительство обратилась партия «Коммунисты России». В документе, который направил председатель ЦК партии Максим Сурайкин, говорится о необходимости использовать весенний опыт 2020 года, когда вынужденные выходные оплачивались гражданам как рабочие дни, передает РИА Новости.

«Прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул, то есть добавить к ним в будущем году выходные дни с 11 по 24 января», — говорится в обращении.

По мнению Сурайкина, данная инициатива позволит снизить число пациентов с COVID-19 и замедлить распространение болезни. Ранее столичные власти сообщили, что все рестораны Москвы будут закрыты в новогоднюю ночь.