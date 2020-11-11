Стало известно о личности погибшей с Колтовым девушки

Москва, 11 ноября. Девушку, которая разбилась в самолете с ведущим Александром Колтовым, звали Наталья Климова. СМИ рассказали, что известно о загадочной спутнице звезды НТВ.

Трагедия произошла 7 ноября в Подмосковье. Ведущий шоу «ДНК» управлял легкомоторным самолетом. По предварительной версии, у летательного аппарата возникли проблемы с двигателем, после чего Колтовой попытался посадить самолет, однако произошло крушение.

После происшествия предполагалось, что с ведущим в кабине находилась его жена. Позднее выяснилось, что на воздушную прогулку с Колтовым отправилась сотрудница банка, 33-летняя Наталья Климова.

До сих пор не установлено, какие отношения связывали телеведущего со спутнцией. Как пишет «Экономика сегодня», Климова окончила Историко-архивный институт факультета технотронных архивов и документов (ФТАД) Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). После учебы она устроилась в крупный банк, где дослужилась до должности заместителя главы департамента.

В девичестве погибшая с Колтовым носила фамилию Штабнова, именно так можно найти ее в Instagram, однако страница девушки закрыта. Также установлено, что она состояла в браке с Максимом Климовым и родила двоих детей, которым исполнилось три года и пять лет. По словам знакомых Климовой, у супругов было все хорошо в отношениях, поэтому вряд ли сотрудница банка стала бы заводить роман на стороне.