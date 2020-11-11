В России стартовали продажи новых приставок Xbox

Москва, 11 ноября. Продажи игровой приставки четвертого поколения Xbox стартовали в России.

Игровые консоли четвертого поколения вышли в двух вариантах — Xbox Series X и Xbox Series S. Самой дорогой и производительной считается первая, второй вариант бюджетный.

Приставка Series X позволит играть в разрешении 4К, встроенный SSD-накопитель на 1Тб даст мгновенную загрузку игр. Цена этой модели приставки составляет 45 590 рублей.

Series S немного уступает Series X. В частности, у консоли нет привода для дисков. Эта приставка обойдется российским покупателям в 27 тысяч рублей.

Как пишет «Мир 24», в следующий четверг на российском рынке появятся приставки PlayStation 5. Их цена составит почти 47 тысяч рублей.