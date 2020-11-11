В России разработали новый экспресс-тест на коронавирус

Москва, 11 ноября. Новый экспресс-метод, который позволяет диагностировать коронавирус при отсутствии симптомов или при слабом течении болезни, разработали ученые из России.

Новый тест будут использовать в лабораториях. Система уже получила сертификат Росздравнадзора и запущена в производство, рассказали ТАСС в пресс-службе Российской венчурной компании.

Тест создали сотрудники Центра компетенций Национальной технологической инициативы на базе Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова. Также в разработке участвовали специалисты Центральной клинической больницы Российской академии наук. Поддержку оказали РАН и Минобрнауки РФ.