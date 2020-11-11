Вооруженный топором и пистолетом грабитель напал на ювелирный в Гатчине

Санкт-Петербург, 11 ноября. Ювелирный магазин в Гатчине подвергся дерзкому нападению вооруженного топором и огнестрельным оружием мужчины.

Сотрудник Росгвардии зафиксировал срабатывание тревожной кнопки в ювелирном магазине в Гатчине 10 ноября, после чего стало известно о разбойном нападении и краже в торговой точке, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Неизвестный мужчина, угрожая сотрудникам магазина пистолетом, разбил витрину с драгоценностями топором, украл ювелирные украшения и скрылся с места происшествия. Точное количество и общая стоимость украденных ценностей устанавливаются.

Отмечается, что на месте происшествия были установлены камеры видеонаблюдения, все видеоматериалы изъяты следственной группой. Возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 162 УК РФ («Разбой с применением оружия»).