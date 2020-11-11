Названы ключевые факторы тяжелого течения COVID-19

Москва, 11 ноября. Тяжелое течение коронавирусной инфекции у пациента связано с рядом факторов. О них рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Доза инфицирования напрямую влияет на тяжесть COVID-19, подчеркнул эксперт в беседе с URA.ru. Также на это оказывает влияние наличие сопутствующих заболеваний у человека.

Наиболее уязвимы перед недугом пациенты с онкологией, ВИЧ, диабетом, сосудистыми заболеваниями и нарушением обмена веществ, подчеркнул Поздняков. Нередки случаи, когда медработники получают высокую инфицирующую дозу в ходе терапии заболевших, что приводит к осложнениям у медиков.

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