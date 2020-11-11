Свадебное платье Азизы за 11 млн рублей купила поклонница из США

Москва, 11 ноября. Роскошное свадебное платье певицы Азизы за 11 миллионов рублей продали бизнесвумен из Соединенных Штатов. Эту информацию подтвердила дизайнер Аника Керимова.

Звезда сцены должна была выйти замуж за предпринимателя Давида Григоряна. Мужчину уличили в неверности, и Азиза отменила свадьбу.

После отмены торжества певица долго думала, что делать с роскошным нарядом, усыпанным камнями Сваровски. В итоге платье решили продать, покупателем оказалась предпринимательница из США.

«Одна наша клиентка, которая уже много лет живет за рубежом, попросила сшить платье для ее дочери, которая выходит замуж, — сказала Керимова в беседе с изданием «Собеседник.ру». — Я предложила ей несколько вариантов. Больше всего ей приглянулось платье, которое мы шили для Азизы».

Дизайнер добавила, что клиентка является большой поклонницей Азизы и сильно обрадовалась, узнав, что наряд шился для певицы.

Между тем Азиза без свадебного платья не останется, если она надумает связать себя узами брака. Керимова пообещала сшить для исполнительницы другой наряд.