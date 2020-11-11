Привитые от SARS-CoV-2 медики из Алтая заболели коронавирусом

Барнаул, 11 ноября. Три алтайских медика, привитых от SARS-CoV-2 вакциной «Спутник V», заразились коронавирусом. Местный минздрав разъяснил сложившуюся ситуацию.

Всего в Алтайском крае привили более 40 медработников. Вероятно, что у нескольких из них не успел сформироваться иммунитет к коронавирусу, рассказали в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

«Спутник V» – это двухкомпонентная вакцина. Через две недели после первой человек получает вторую инъекцию, напомнили в минздраве Алтайского края. Вакцинированным и защищенным от инфекции человек считается спустя три недели после второй прививки. В это время формируется иммунитет к коронавирусу.