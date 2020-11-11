Специалист назвал оптимальную частоту перезагрузки смартфона

Москва, 11 ноября. Перезагрузка смартфона очищает оперативную память и запускает все приложения с нуля, рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

По словам специалиста, если у владельца гаджета нет претензий к работе устройства, то перезагрузка не требуется. Кроме того, современные смартфоны и планшеты перезагружаются сами, например, во время обновления операционной системы.

«У iPhone это происходит довольно часто», — сказал Гриценко агентству «Прайм».

Обновления ПО гаджетов на платформе Android обычно приходится ждать дольше, но это не критично. Специалист посоветовал перезагружать смартфон в случае обнаружения сбоев в работе операционной системы или каких-либо приложений. Иногда перезагрузка может помочь, если отключается Wi-Fi, не функционирует режим модема или быстро расходуется ресурс аккумулятора.

Гриценко добавил, что длительная работа без перезагрузок не влияет на современные устройства. По его словам, в подобных случаях возможно появление только «локальных» проблем.