Украине потребуется 25 лет на «полную реинтеграцию» Донбасса

Киев, 11 ноября. Власти Украины смогут провести «полную реинтеграцию» Донбасса в течение 25 лет, заявил украинский вице-премьер-министр Алексей Резников.

Тема Донбасса обсуждалась в ходе онлайн-переговоров с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янезом Ленарчичем. Как отметил Резников, в эти 25 лет входит полное разминирование территорий. Политик добавил, что в Хорватии разминирование территорий происходит до сих пор и должно завершиться в 2025 году, хотя с момента завершения боевых действий прошло 25 лет. Он провел аналогию с Украиной.

«Мы понимаем, что у нас впереди похожий путь. И я не боюсь признать, что полная безопасная реинтеграция займет не менее 25 лет», — заявил украинский чиновник.

Ранее стало известно, что Совет Европы наймет консультантов для работы с молодежью на Украине.