ВСУ обстреляли окраины Донецка противотанковыми управляемыми ракетами

Донецк, 11 ноября. Вооруженные силы Украины обстреляли северную окраину и пригороды Донецка, выпустив пять противотанковых управляемых ракет. Об обстреле рассказали в СЦКК.

Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики утром в среду, около 08:05 выпустили четыре противотанковые управляемые ракеты по терминалу донецкого аэропорта.

Также одна противотанковая ракета была выпущена в направлении села Веселое, что находится севернее Донецка. Вооруженные силы Украины вели обстрел северных окраин Донецка с позиций в районе населенного пункта "Опытное".

Отметим, 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня. Согласно документу, применение оружия всех видов запрещено. Также под запретом стягивание техники, диверсии, инженерные работы и полеты беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщал телеканал "360", в украинских вооруженных силах фиксируется все больше случаев коронавирусной инфекции. Накануне стало известно, что COVID-19 обнаружили у министра обороны Украины Андрея Тарана.