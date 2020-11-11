США забирают у Киева советские системы ПВО, чтобы украсть чужие технологии

Пекин, 11 ноября. Американцы намерены выкупить у Киева системы ПВО, находящиеся на вооружении ВСУ, пишут аналитики китайского издания Sohu. Перевод статьи приводит «ПолитРоссия».

Радиолокационное оборудование Украины не просто так заинтересовало США - крупнейшего экспортера оружия. Китайские аналитики отмечают, что вооружение ВСУ вряд ли можно назвать передовым. Системы противовоздушной обороны достались Украине в наследство от СССР и давно устарели, передает «ПолитРоссия».

Стоит отметить, что американцы не впервые покупают у Киева советские системы противовоздушной обороны. Китайские обозреватели полагают, что это необходимо Пентагону для изучения технических спецификаций вооружения, которое производилось в Советском Союзе.

С помощью полученной информации американцы рассчитывают «взломать» современные российские ПВО и найти их «слабое место». Стоит отметить, что США не побрезгуют и попросту украсть чужие технологии.

«Намерения США очевидны. Американцы через Украину импортируют военное оборудование советского производства, зачем они изучают его в надежде найти ключи к передовым технологиям РФ», — пишут обозреватели Sohu.

Как сообщал телеканал «360», ранее в Пентагоне заявили, что американские ПВО бессильны против российского гиперзвукового оружия.