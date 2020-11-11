Заболевшую коронавирусом дочь Пригожина запрут с матерью

Москва, 11 ноября. Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная, которая заразилась коронавирусом, не хочет проводить самоизоляцию с матерью.

Девушка пришла в бешенство, узнав, что самоизолироваться она должна по месту прописки, а не по месту фактического проживания. Даная уже давно живет отдельно от родственников и возвращаться в родной дом не жаждет. Так как дочь Пригожина прописана в квартире матери, ближайшие две недели она будет заперта под одной крышей с родственницей, пока тест на коронавирус не покажет отрицательный результат.

«Я должна находиться там, где прописана, а не там, где я живу! — говорит Даная. — Это бред! Меня штормит от одной мысли, что мне придется находиться там, где я не хочу. Я с 15 лет существую отдельно. Я привыкла жить сама по себе», — сказала Даная, добавив, что отношения с матерью у нее весьма напряженные.

К тому же девушка недовольна, что она целый месяц просидит без работы. Брать деньги у знаменитого отца 23-летняя Даная не особо хочет, ей просто стыдно. При этом дочь звезды отметила, что Пригожин готов ей помогать, указал «Собеседник.ру».