Вооруженный мачете мужчина украл спиртное в Волхове

Санкт-Петербург, 11 ноября. Полиция Ленинградской области разыскивает подозреваемого в краже мужчину, напавшего на сотрудника магазина популярной розничной сети.

Неизвестный мужчина под благовидным предлогом попал в подсобное помещение магазина «Пятерочка» в Волхове, где достал мачете и, угрожая сотруднику расправой, украл бутылку спиртного. Об сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По информации источника, общая сумма ущерба магазину составила 380 рублей. После совершения кражи преступник скрылся, однако его передвижения зафиксировали камеры наблюдения, что должно помочь следствию. Сейчас полиция разыскивает вооруженного мужчину по переданным очевидцами приметам. Со слов потерпевшего, нападавшему на вид около 30 лет, худощавого телосложения, ростом около 165 см, волосы короткие русые. Преступник был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темные спортивные штаны с белой надписью на левой штанине, обут в темные кроссовки.