Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Армия
  /  Обновлено: 

Чешская разведка назвала возможные причины для новой мировой войны

Чешская разведка назвала возможные причины для новой мировой войны

Прага, 11 ноября. Чешская разведка сообщила об угрозе новой мировой войны. Об этом сказано в отчете разведывательной службы Чехии за 2019 год. Документ был опубликован накануне.

Аналитики полагают, что сейчас очередная мировая война «находится в первой стадии». Именно сейчас «формируется желание тех, кто сможет и пожелает участвовать» в глобальном конфликте, передает РИА Новости.

«Постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», — сообщается в отчете разведки Чехии.

Авторы отмечают, что причиной очередной мировой войны, вероятно, станет соперничество между США, Китаем и Россией. Еще одной причиной начала нового конфликта может стать существенно снизившаяся значимость международного права, сообщает телеканал «360».

Новости партнеров