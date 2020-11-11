Чешская разведка назвала возможные причины для новой мировой войны

Прага, 11 ноября. Чешская разведка сообщила об угрозе новой мировой войны. Об этом сказано в отчете разведывательной службы Чехии за 2019 год. Документ был опубликован накануне.

Аналитики полагают, что сейчас очередная мировая война «находится в первой стадии». Именно сейчас «формируется желание тех, кто сможет и пожелает участвовать» в глобальном конфликте, передает РИА Новости.

«Постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», — сообщается в отчете разведки Чехии.

Авторы отмечают, что причиной очередной мировой войны, вероятно, станет соперничество между США, Китаем и Россией. Еще одной причиной начала нового конфликта может стать существенно снизившаяся значимость международного права, сообщает телеканал «360».