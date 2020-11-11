Владимир Конкин назвал избранника покойной дочери «гороховым чучелом»

Москва, 11 ноября. Актер Владимир Конкин ответил на обвинения в свой адрес, прозвучавшие со стороны Михаила Серова — бойфренда покойной дочери артиста.

София Конкина погибла в сентябре при загадочных обстоятельствах — женщина утонула в бассейне одного из столичных фитнес-клубов. Предполагается, что причиной смерти дочери артиста стали различные заболевания.

После гибели Конкиной Серов заявил, что ее отец пиарится на смерти дочери. По мнению бойфренда погибшей Софии, Владимиру Конкину выгодна эта трагедия, поскольку теперь об актере говорят повсюду.

Конкин тоже нелестно отзывается о возлюбленном покойной наследницы. Артист отметил, что был неприятно удивлен при знакомстве с Серовым.

«Не знаю, как дочь угораздило взять себе в избранники вот это чучело гороховое!» — заявил возмущенный актер в программе «Судьба человека».

Владимир Конкин считает, что он вправе озвучивать подобные оценки, поскольку бойфренд Софии, по мнению артиста, «никто и ничто».

Михаила Серова подозревали в причастности к смерти дочери Конкина. Мужчина категорически отверг эти обвинения, отметив, что у него не было мотивов для устранения возлюбленной. Серов подчеркнул, что абсолютно ничего не заработал на смерти Софии Конкиной.