В Демократической партии США раскол между умеренными и «прогрессивными»

Вашингтон, 11 ноября. Член Демократической партии и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси признала, что между членами ее фракции существует «расхождение во мнениях», поскольку раскол между умеренными и «прогрессивными» демократами усилился после президентских выборов в США, сообщает Fox News.

Еще в 2019 году Пелоси в одном из интервью настаивала, что социализм — это «не точка зрения» Демократической партии. Несмотря на это, так называемые демократы-социалисты стали одними из самых заметных членов ее партии. В частности, экс-кандидат в президенты США от демократов Берни Сандерс поблагодарил социалистов «за их экстраординарные усилия, которые делают победу Байдена возможной».

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл Джо Байдена «троянским конем» социалистов, ссылаясь на заигрывания последнего с мигрантскими общинами во Флориде, а также на то, что к Байдену перетек электорат Сандерса.

Однако во время недавнего интервью всего за несколько дней до выборов напарницу Байдена Камалу Харрис спросили, будет ли она продвигать «социалистическую или прогрессивную перспективу» в качестве вице-президента в администрации Байдена.

«Нет», — хмыкнула в ответ она.

Ранее видный член Демократической партии Александрия Окасио-Кортес обвинила команду Байдена в игнорировании повестки дня «прогрессивно» настроенной партийной молодежи. По ее мнению, это пренебрежение к тем, кто поддержал Байдена на выборах. Политик заявила, что ему удалось получить высокий результат на выборах именно благодаря голосам социалистически настроенной молодежи.