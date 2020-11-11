Президент Украины попросил ФРГ расширить доступ к вакцине от COVID-19

Киев, 11 ноября. Глава Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель расширить доступ к вакцине от COVID-19, разрабатываемой в рамках международного фонда.

Украинский лидер просит Меркель учитывать интересы Киева при поставках новой вакцины от коронавируса. Зеленский также положительно отозвался о достижениях компаний, которые создают вакцины от инфекции. Президент Украины просит расширить доступ Киева к вакцине, которая разрабатывается в рамках международного фонда COVAX.

У Зеленского ранее был выявлен коронавирус. Глава государства перешел на дистанционный режим работы и подчеркнул, что чувствует себя хорошо, несмотря на повышенную температуру.