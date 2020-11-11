Пашинян рассказал о мотивах для подписания карабахского соглашения

Ереван, 11 ноября. Подписание соглашения по Карабаху позволило избежать коллапса. В этом убежден премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Благодаря документу, удалось сохранить то, что могла не удержать под контролем Нагорно-Карабахская Республика (НКР), уверен он. Сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе он назвал катастрофической, и добавил, что несет личную ответственность за все произошедшее. Политик рассказал о тяжелом положении военнослужащих ВС Армении на линии фронта.

Накануне армянский премьер-министр сообщил, что решение о заключении трехстороннего соглашения далось ему тяжело. По результатам договора на линию соприкосновения отправлены российские миротворцы, передает «360». Их появление сопряжено с выводом армянских сил с позиций в зоне боевых действий.