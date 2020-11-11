Власти Украины собираются ввести 12-летнюю систему образования в школах

Киев, 11 ноября. Украина не намерена возвращаться к десятилетней системе школьного образования, заявил и. о. министра образования страны Сергей Шкарлет в Telegram-канале.

Он отметил, что в настоящее время власти государства обсуждают введение 12-летнего обучения в школе. Шкарлетсослался на опыт ряда регионов Германии, где обучение детей длится 15,5 лет — 12 лет школы и 3,5 года бакалавриата.

«Мы должны наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование действовало, стало удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей», — подчеркнул Шкарлет.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский обратился за помощью к канцлеру Германии Ангеле Меркель по вакцине от коронавируса.