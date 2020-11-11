Останки возможного родственника Homo erectus нашли в Южной Африке

Канберра, 11 ноября. Череп человека, который жил примерно два млн лет назад, обнаружили в Африке. Австралийские ученые рассказали, как им удалось сделать такую находку.

Найденные останки относятся к виду Paranthropus robustus, который является родственником Homo erectus, подчеркнули эксперты. Эти два вида существовали примерно в одну и ту же эпоху.

Обнаруженный череп практически не имел никаких повреждений, рассказали эксперты. Останки, которые нашли в Южной Африке, помогут ученым узнать больше об эволюции человека. Отмечается что у Paranthropus robustus мозг был гораздо меньше, чем у их возможных предков, однако этот вид был более приспособленным к изменениям на планете.